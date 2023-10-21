ПОЛИТИКА
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Литва предложила запретить ввоз в Россию гвоздей и вязальных спиц
Литва хочет запретить экспорт в Россию кнопок, игл для шитья и спиц для вязания в рамках 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, сообщает издание EUobserver
Литва предложила запретить ввоз в Россию гвоздей и вязальных спиц
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе / Others
21 октября 2023 г.

По версии литовских властей, подобные ограничения окажут влияние на российское промышленное производство. Также предлагается запретить экспорт радиаторов центрального отопления с неэлектрическим нагревом и гвоздей.

На предложение Вильнюса отреагировали в российском МИД. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, эти планы принесут выгоду Китаю, который сможет начать поставлять еще больше своей продукции в РФ.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) вскоре приступит к консультациям с рядом стран ЕС о деталях возможного 12-го пакета антироссийских санкций. В данный пакет может войти запрет на покупку российских алмазов.

После введения в июне этого года 11-го пакета санкций ЕС против России персональные ограничения Евросоюза затрагивают почти 1,8 тысячи физлиц и организаций.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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