ПОЛИТИКА
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Президент Турции созвонился с лидером ХАМАС Исмаилом Хания
Анкара прилагает все необходимые усилия для решения кризиса на Ближнем Востоке. Об этом в социальной сети Х (бывшая Twitter) сообщило Управление по коммуникациям администрации президента Турции
Президент Турции созвонился с лидером ХАМАС Исмаилом Хания
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер ХАМАС Исмаил Хания / Others
21 октября 2023 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с главой политического бюро движения ХАМАС Исмаилом Хания подчеркнул, что Анкара прилагает все усилия, чтобы жители сектора Газа получили гуманитарную помощь, а раненые могли лечиться в Турции.

Президент Турции также заявил, что решение израильско-палестинской проблемы невозможно без создания независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме, и что Турция будет продолжать бороться за прочный мир на международной арене.

Ранее сегодня президент Турции также провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

В ходе беседы обсуждались последние события в секторе Газа, а также необходимые шаги для предотвращения нарушений в области прав человека и меры по доставке гуманитарной помощи гражданскому населению сектора Газа.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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