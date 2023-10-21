Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с главой политического бюро движения ХАМАС Исмаилом Хания подчеркнул, что Анкара прилагает все усилия, чтобы жители сектора Газа получили гуманитарную помощь, а раненые могли лечиться в Турции.

Президент Турции также заявил, что решение израильско-палестинской проблемы невозможно без создания независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме, и что Турция будет продолжать бороться за прочный мир на международной арене.

Ранее сегодня президент Турции также провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

В ходе беседы обсуждались последние события в секторе Газа, а также необходимые шаги для предотвращения нарушений в области прав человека и меры по доставке гуманитарной помощи гражданскому населению сектора Газа.