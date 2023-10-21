Израиль обвиняет в военных преступлениях ХАМАС в то время, как сам убивает тысячи в Газе

8 октября Гилад Эрдан, посол Израиля в ООН, продемонстрировал фотографию израильской заложницы, показывающей знак мира рядом с бойцом ХАМАС, назвав это «бесчеловечным» в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке. После этого Израиль отключил электричество по всей Газе, в результате чего младенцам в отделении интенсивной терапии больницы Шифа осталось жить всего несколько часов. Израильскими силами уже убито более 4300 палестинцев, более 60% из которых составляют женщины и дети. #trtrussian #LetGazaBabiesLive #Палестина #Газа #Шифа #военныепреступления #ООН #палестинцы #Израиль #младенцы #дети #Эрдан #заложницы #бесчеловеность #СоветБезопасности #убийство #палестинскиедети #младенцы #последниечасы #помощь #помощьПалестине #спасение #последниеминуты #Газа #секторГаза #палестинскиемладенцы #новостиПалестины #trtнарусском