В результате израильских атак в Газе были полностью разрушены 5635 жилых домов.

С 7 октября Израиль нанес ущерб 164 тыс. домашних хозяйств и 67 государственным учреждениям, а также десяткам объектов коммунального обслуживания в Газе.

За это время были атакованы 176 школ, из них 30 образовательных учреждений не подлежат восстановлению.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». Тысячи ракет были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, вооруженные группировки вошли на территорию израильских поселений.

В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

По данным Минздрава Палестины, 21 октября число палестинцев, погибших от израильских бомбардировок сектора Газа, возросло до 4385 человек, 1756 из них — дети.