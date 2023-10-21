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Вучич рассказал о сложном разговоре с представителями западных стран
Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что провел «тяжелый разговор» с представителями Евросоюза и стран Запада о ситуации в Косово и Метохии. Он выразил надежду, что в ближайшее время будет найдено решение, которое всех устроит
Вучич рассказал о сложном разговоре с представителями западных стран
Президент Сербии Александр Вучич / Others
21 октября 2023 г.

Президент Сербии Александр Вучич 21 октября провел в Белграде встречи со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком, спецпредставителем США на Западных Балканах Габриэлем Эскобаром, а также с высокопоставленными чиновниками из ФРГ, Франции и Италии.

Переговоры прошли за закрытыми дверями. По итогам встречи не было пресс-конференции.

«Тяжелая встреча с пятеркой. Уверен, что в предстоящем периоде найдем путь для выхода из кризиса. В предстоящие дни ожидаю важные встречи в Брюсселе», — написал Вучич на своей странице в Instagram под совместной фотографией с участниками переговоров.

Перед встречей Вучич указал, что Сербия — независимое и свободное суверенное государство, которое самостоятельно принимает решения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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