Президент Сербии Александр Вучич 21 октября провел в Белграде встречи со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком, спецпредставителем США на Западных Балканах Габриэлем Эскобаром, а также с высокопоставленными чиновниками из ФРГ, Франции и Италии.

Переговоры прошли за закрытыми дверями. По итогам встречи не было пресс-конференции.

«Тяжелая встреча с пятеркой. Уверен, что в предстоящем периоде найдем путь для выхода из кризиса. В предстоящие дни ожидаю важные встречи в Брюсселе», — написал Вучич на своей странице в Instagram под совместной фотографией с участниками переговоров.

Перед встречей Вучич указал, что Сербия — независимое и свободное суверенное государство, которое самостоятельно принимает решения.