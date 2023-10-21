ПОЛИТИКА
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Израильский историк: «Геноцид в секторе Газа является частью продолжающейся Накбы»
Израиль манипулирует и злоупотребляет памятью о Холокосте с 1948 года. Об этом в интервью TRT World заявил израильский историк Илан Паппе, комментируя продолжающиеся бомбардировки Израилем осажденной Газы. #trtrussian #Палестина #Израиль #историк #израильскийисторик #еврей #Газа #секторГаза #геноцид #геноцидпалестинцев #Накба #манипуляция #Холокост #интервью #бомбардировка #осаждение #блокада #блокадаГазы #правда #правдапроИзраиль #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
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21 октября 2023 г.
Истории
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