В Газе из-за отсутствия воды и электричества гибнут младенцы

«Израиль в результате террора убил еще одного палестинского ребенка» - написал американский киноактер Джексон Хинкль соцсети в X (Twıtter). На видео мужчина держит на руках погибшего младенца. Израиль отключил электричество и водоснабжение по всей Газе, в результате чего младенцам в отделении интенсивной терапии больницы Шифа осталось жить всего несколько часов. В реанимации заканчивается топливо для генераторов. #trtrussian #LetGazaBabiesLive #Израиль #Палестина #Газа #дети #младенцы #больница #погибшие #палестинскиедети #детиПалестины #убийстводетей #секторГаза #вода #электричество #блокада #блокадаГазы #террор #преступлениеИзраиля #Израильубиваетдетей #ребенок #палестинскаябольница #Шифа #критическаяситуация #помощь #помощьПалестине #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском