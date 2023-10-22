Высокопоставленные офицеры Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) могут уйти в отставку на фоне развязанной с сектором Газа полномасштабной войны, допустили источники газеты Financial Times. По словам собеседников издания, знакомых с внутриармейскими дискуссиями, кадровая встряска должна произойти «только после того, как конфликт закончится».

Источники Financial Times обращают внимание на то, что действующий глава правительства Биньямин Нетаньяху пытается устраниться от того, чтобы взять на себя публичную ответственность за вооруженный конфликт с Палестиной.

«Нетаньяху считает, что если он скажет: я несу ответственность, это будет переведено: я виновен», — заявил источник газеты, близкий к дискуссиям внутри премьерской канцелярии.

Социологическое исследование, проведенное израильским изданием «Маарив», продемонстрировало, что 80% граждан Израиля выступают за то, чтобы Нетаньяху публично взял на себя ответственность за войну и кровопролитие. Две трети из них составляют избиратели премьер-министра.

В то же время, согласно другому опросу, проведенному аналитическим центром Agam Research, почти половина израильтян возлагает основную вину за события вокруг Газы на правящую коалицию, которая пришла к власти в декабре прошлого года.

«Нетаньяху обладает абсолютным бесстыдством, — констатировал Аншель Пфеффер, автор биографии политика. — Он полностью отдает себе отчет в том, что это самая большая трагедия в истории Израиля и его собственной политической карьеры. Однако, по его мнению, извинения — это первый шаг к отставке, а он не собирается уходить в отставку».