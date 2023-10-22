ПОЛИТИКА
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ООН: через три дня Газа столкнется с дефицитом топлива
Гуманитарные организации бьют тревогу в связи с катастрофической ситуацией в секторе Газа. По оценкам профильных структур ООН, уже через три дня у местных жителей закончится топливо, что чревато углублением кризиса
ООН: через три дня Газа столкнется с дефицитом топлива
Сектор Газа. / Фото: AA
22 октября 2023 г.

Через несколько дней жители сектора Газа столкнутся с настоящим дефицитом топлива, заявили в Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

«Без топлива не будет воды, не будет функционирующих больниц и пекарен. Без топлива помощь не дойдет до многих отчаянно нуждающихся гражданских лиц. Без топлива не будет никакой гуманитарной помощи», — заявил Филипп Лазарини, генеральный комиссар БАПОР.

Первая партия помощи, которой разрешили переправиться в Газу с территории Египта, не включала топлива, подчеркивают специалисты. «Без топлива мы подведем население Газы, чьи потребности растут с каждым часом под нашим наблюдением. Этого не может и не должно произойти», — сказал Лазарини.

Глава БАПОР призвал «все стороны и влиятельных лиц» немедленно впустить необходимые грузы на территорию Газы, обеспечив необходимые гарантии.

Как сообщил 22 октября Минздрав сектора Газа, более 4,6 тыс. палестинцев погибли в результате израильских нападений с 7 октября, когда вспыхнул новый виток вооруженного конфликта. Еще 14,2 тыс. местных жителей получили ранения.

По данным местного Минздрава, только за последние сутки в результате израильских обстрелов погибли 266 палестинцев, в том числе 117 детей. Как уточняет ведомство, преимущественно это жители южных районов.

При этом свои жилища были вынуждены экстренно покинуть 1,5 млн жителей, что составляет около 70% общего населения, уточняли ранее в Минздраве.

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