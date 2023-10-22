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Израиль усиливает напряженность на границе с Ливаном
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил Ливану «разрушительными последствиями» в том случае, если базирующееся на территории страны движение «Хезболла» активно вступит в боевые действия на стороне Палестины
Израиль усиливает напряженность на границе с Ливаном
Ливано-израильская граница / Фото: Reuters
22 октября 2023 г.

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил, что вступление в боевые действия на стороне Палестины «будет иметь разрушительные последствия как для «Хезболлы», так и для государства Ливан». Соответствующая угроза прозвучала в ходе посещения военнослужащих, дислоцированных на северной границе.

Вместе с тем премьер заметил, что не может «сказать прямо сейчас, решит ли «Хезболла» полноценно присоединиться к боевым действиям». «Но если движение «Хезболла» решит вступить в войну, то оно совершит ошибку всей своей жизни. Мы нанесем по нему удар такой силы, которую невозможно себе представить», –– в очередной раз подчеркнул Нетаньяху.

Артиллерия Израиля с утра 22 октября сделала десятки залпов по ливанской территории. По оценкам издания Al Wataniya, разрушения зафиксированы в населенных пунктах Хоула, Бурдж-эль-Мулюк, Рамия, Джель-эль- Алям и Аит-эш-Шааб.

Израильские истребители также нарушили воздушное пространство и совершили разведывательные полеты над восточными и северными районами Ливана. Их активность была особо заметна вблизи крупных форпостов «Хезболлы».

После этого вооруженное крыло ливанской группировки объявило о проведении операции против израильских военных объектов в двух точках на южной границе Ливана. Члены движения выпустили по израильтянам серию противотанковых ракет.

Ливанские СМИ сообщают о сотнях ливанских семей, которые были вынуждены покинуть деревни в западной части юга за последние сутки и направиться в город Тир, который расположен в 20 км от границы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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