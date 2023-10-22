Власти США готовы предпринять «соответствующие действия» в ответ на любую эскалацию вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом заявил глава американского военного ведомства Ллойд Остин.

«Если какая-либо группа или какая-либо страна стремится расширить этот конфликт и воспользоваться этой очень неудачной ситуацией, которую мы видим, наш совет: не делайте этого», — заявил министр в разговоре с ABC News на фоне того, что Пентагон объявил об увеличении своего военного присутствия на Ближнем Востоке.

«Мы сохраняем за собой право защищать себя и без колебаний предпримем соответствующие действия», — добавил он.

Остин констатировал, что в регионе нарастает риск ракетных атак на американские объекты, расположенные в разных точках. «Мы обеспокоены возможной эскалацией. Фактически мы наблюдаем перспективу значительной эскалации нападений на наши войска и на наших людей по всему региону», –– отметил глава ведомства.

В эфире канала ABC у Остина попытались уточнить, готовы ли в администрации президента США «предоставить Израилю «прикрытие с воздуха» в случае сухопутного вторжения в Газу. «Мы хотим быть уверены, что поставляем военную помощь, которая требуется Израилю для самозащиты. Это было в центре нашего внимания с самого начала», –– уклончиво заявил Остин.

Несмотря на то, что официальные лица Белого дома пытаются замять вопросы о потенциальном сухопутном вторжении Израиля на территорию сектора Газа и возможном участии американского контингента, сенатор-демократ Кирстен Джиллибранд уже заявила в недавнем интервью Fox News, что войска США дислоцированы на Ближнем Востоке таким образом, чтобы «Израиль мог воспользоваться ими».