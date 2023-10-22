Принадлежащий администрации президента Турции самолет с гуманитарной помощью и медицинскими материалами для жителей сектора Газа приземлился в столице Египта. На борту находились 20 специалистов в сфере медицины, включая высокопоставленных представителей Министерства здравоохранения Турции.

Участники делегации провели переговоры с должностными лицами Министерства здравоохранения Египта и оценили то, какие именно медикаменты и медицинская техника необходимы для жителей Газы, пострадавших от жестких наступательных действий Израиля.

В их планах также провести техническую оценку создания полевых госпиталей в аэропорту города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова и на КПП «Рафах».

«Одновременно с этими работами планируется отправить в аэропорт Эль-Ариша на трех грузовых самолетах медикаменты, расходные материалы и оборудование по списку потребностей, который предоставит Министерство здравоохранения Египта. Кроме того, после завершения необходимых согласований планируется направить в регион полевые госпитали и машины скорой помощи с помощью корабля», –– сообщал ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Как сообщал ранее TRT на русском, Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) бьет тревогу в связи с тем, что в секторе Газа растет дефицит не только базовых медицинских материалов, но и топлива.