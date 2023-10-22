ПОЛИТИКА
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В США проходят массовые шествия в поддержку Газы
В США проходят уличные демонстрации в поддержку сектора Газа, находящегося под ударом Израиля. Общественное возмущение достигло такого масштаба, что Вашингтон пытается предотвратить недовольство даже среди своих чиновников
В США проходят массовые шествия в поддержку Газы
Протесты / Photo: AA
22 октября 2023 г.

США сталкиваются с массовыми уличными шествиями в поддержку сектора Газа. Тысячи демонстрантов, выступающих в защиту прав палестинцев, собрались 22 октября на Першинг-сквер в центре Лос-Анджелеса, чтобы призвать Израиль к прекращению своих авиаударов по палестинским территориям. Это только один из серии эпизодов уличного движения.

Накануне несколько тысяч человек вышли на улицы Нью-Йорка, чтобы выразить поддержку сектору Газа на фоне интенсификации израильских действий и призвать к стабилизации на Ближнем Востоке. Так, манифестации прошли в районе Бэй-Ридж нью-йоркского Бруклина, где традиционно проживает одна из крупных исламских общин мегаполиса.

Администрация президента США всерьез опасается протестного потенциала арабского комьюнити. Совету национальной безопасности при Белом доме было поручено следить за настроениями, которые могут перетечь в крупные столкновения.

На днях Госдепартамент провел серию встреч с представителями мусульманской и арабской общин, члены которых работают в ведомстве. В ходе переговоров Белый дом попытался артикулировать свою позицию по ряду проблемных направлений. Однако, по-видимому, попытки не увенчались успехом: лидеры диаспоры говорят о своем разочаровании политикой Байдена.

Этому предшествовало сообщение The Huffington Post, что группа дипломатов Госдепа хочет сообщить о своем недовольстве политикой администрации президента США через специальные, внутрипрофильные каналы выражения несогласия.

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