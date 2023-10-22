Многотысячные митинги в поддержку Палестины прошли по всему миру

Десятки тысяч человек по всему миру вышли в воскресенье на митинги в поддержку Палестины. Особенно многолюдными они были в Лондоне, Париже, Стокгольме, Лос-Анджелесе и десятках других городов. Участники митингов требовали от Израиля прекратить убивать палестинских детей, освободить Палестину от оккупации, а также призывали объявить бойкот Израилю. #trtrussian #Палестина #митинг #поддержка #поддержкаПалестины #акция #протест #митингпротивИзраиля #Израиль #протестпротивИзраиля #протестзаПалестину #помощь #помощьПалестине #геноцид #геноцидпалестинцев #бойкот #бойкотИзраилю #свободуПалестине #бомбежка #Газа #секторГаза #дети #палестинскиедети #убийстводетей #оккупация #новостиПалестины #ситуациявПалетсине #trtнарусском