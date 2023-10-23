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ВВС Турции планируют четыре вылета с гумпомощью для сектора Газа
Турецкие службы начали погрузку подготовленных по указанию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пакетов с гуманитарной помощью для жителей Газы
ВВС Турции планируют четыре вылета с гумпомощью для сектора Газа
Фото: AA / Others
23 октября 2023 г.

ВВС Турции планируют четыре вылета с гуманитарной помощью для сектора Газа по поручению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, говорится в сообщении Министерства национальной обороны страны.

«Мы начали погрузку подготовленных по указанию президента Реджепа Тайипа Эрдогана пакетов с гуманитарной помощью, включающих в основном медицинские препараты, на самолеты ВВС, как только наши самолеты будут готовы, они вылетят в Египет. Всего для доставки гуманитарных грузов в регион было запланировано четыре вылета», — говорится в сообщении.

Как писал TRT на русском, 21 октября жителям сектора Газа начала поступать гуманитарная помощь через КПП «Рафах», который был закрыт с 10 октября по решению властей Египта из-за угрозы наплыва палестинских беженцев.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент по меньшей мере 4,3 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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