ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
В Азербайджане начались совместные с Турцией тактические учения
Учения пройдут в различных регионах Азербайджана, включая Баку, Нахчыван и освобожденные территории
В Азербайджане начались совместные с Турцией тактические учения
Фото: AA / Others
23 октября 2023 г.

В Азербайджане начались совместные с Турцией тактические учения «Мустафа Кемаль Ататюрк-2023». Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

В совместных тактических учениях задействовано в общей сложности до 3000 человек личного состава различных видов войск обеих стран, 130 единиц бронетехники, около 100 артиллерийских орудий, самолеты и инженерная техника.

Учения пройдут в различных регионах Азербайджана, включая город Баку, Нахчыванскую Автономную Республику и освобожденные территории.

На учениях используются современное методы ведения боя. Вооруженным силам поставлены различные задачи, предполагающие применение артиллерии, авиации и других видов войск в боевых операциях, а также организацию их взаимодействия, возведение понтонных мостов через реки и высадку десанта на территории условного противника.

В совместных тактических учениях «Мустафа Кемаль Ататюрк-2023» основное внимание уделено обеспечению боевой слаженности при взаимодействии войск, обмену опытом и повышению профессионализма личного состава.

Как писал TRT на русском, 20 октября истребители F-16 Военно-воздушных сил (ВВС) Турции прибыли в Азербайджан для участия в учениях «Мустафа Кемаль Ататюрк — 2023».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us