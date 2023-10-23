В Азербайджане начались совместные с Турцией тактические учения «Мустафа Кемаль Ататюрк-2023». Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

В совместных тактических учениях задействовано в общей сложности до 3000 человек личного состава различных видов войск обеих стран, 130 единиц бронетехники, около 100 артиллерийских орудий, самолеты и инженерная техника.

Учения пройдут в различных регионах Азербайджана, включая город Баку, Нахчыванскую Автономную Республику и освобожденные территории.

На учениях используются современное методы ведения боя. Вооруженным силам поставлены различные задачи, предполагающие применение артиллерии, авиации и других видов войск в боевых операциях, а также организацию их взаимодействия, возведение понтонных мостов через реки и высадку десанта на территории условного противника.

В совместных тактических учениях «Мустафа Кемаль Ататюрк-2023» основное внимание уделено обеспечению боевой слаженности при взаимодействии войск, обмену опытом и повышению профессионализма личного состава.

Как писал TRT на русском, 20 октября истребители F-16 Военно-воздушных сил (ВВС) Турции прибыли в Азербайджан для участия в учениях «Мустафа Кемаль Ататюрк — 2023».