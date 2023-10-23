ПОЛИТИКА
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Момент, как ребенок ищет среди погибших в Газе свою семью
На этих кадрах палестинский мальчик ищет членов своей семьи среди тел погибших в одной из больниц в Газе. В ходе израильских атак по анклаву только за последние сутки погибли более 400 человек. По данным СМИ, большинство погибших — дети и женщины. #Палестина #ребенок #родители #палестинцы #Газа #секторГаза #палетсинскиедети #палестинскийребенок #семья #смеритсемьи #поискисемьи #смерть #смертьродителей #погибшие #погибшиепалестинцы #больница #палестинскаябольница #израильскаяатака #авиаударыИзраиля #сирота #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtrussian #trtнарусском
тиьтитьи / Others
23 октября 2023 г.
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