Момент, как ребенок ищет среди погибших в Газе свою семью

На этих кадрах палестинский мальчик ищет членов своей семьи среди тел погибших в одной из больниц в Газе. В ходе израильских атак по анклаву только за последние сутки погибли более 400 человек. По данным СМИ, большинство погибших — дети и женщины. #Палестина #ребенок #родители #палестинцы #Газа #секторГаза #палетсинскиедети #палестинскийребенок #семья #смеритсемьи #поискисемьи #смерть #смертьродителей #погибшие #погибшиепалестинцы #больница #палестинскаябольница #израильскаяатака #авиаударыИзраиля #сирота #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtrussian #trtнарусском