ПОЛИТИКА
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Во время операции без анестезии палестинский мальчик читает Коран
Раненый палестинский мальчик читает Коран, чтобы превозмочь боль во время операции на ногу, которую врачи вынуждены проводить без анестезии. Из-за блокады сектора Газы и израильских авиаударов по медучреждениям в палестинских больницах разрушено оборудование и не хватает препаратов. #trtrussian #операция #мальчик #Коран #Палестина #анестезия #операциябезанестезии #чтениеКорана #палестинскиедети #палестинскиймальчик #мальчикчитаетКоран #палестинецчитаетКоран #операциянаногу #надежда #врачи #палестинскиеврачи #палестинскаябольница #блокадаГазы #авиаударыИзраиля #медоборудование #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
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23 октября 2023 г.
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