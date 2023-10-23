Израильский военный обвинил премьера Нетаньяху в развале страны

Израильский военнослужащий подверг резкой критике премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время его визита на военную базу. Солдат ЦАХАЛ кричал вслед главе кабмина, что именно он виноват в нападении на Израиль. #trtrussian #Израиль #военный #Нетаньяху #израильскийвоенный #израильскийсолдат #армияИзраиля #обвинение #военнослужащий #критика #критикаНетаньяху #премьерминистрИзраиля #военнаябаза #военнаябазаИзраиля #солдат #ЦАХАЛ #солдатЦАХАЛ #преступлениеНетаньяху #нападение #новостиПалестины #новостиИзраиля #ситуациявПалестине #trtнарусском