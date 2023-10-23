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В проекте бюджета ФРГ на 2024 год не хватает €5 млрд на помощь Киеву
Минфин Германии предусмотрел на поддержку украинских военных только €4 млрд
В проекте бюджета ФРГ на 2024 год не хватает €5 млрд на помощь Киеву
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23 октября 2023 г.

Минобороны ФРГ раскритиковала проект бюджета на 2024 год из-за недостаточного финансирования Украины. По данным ведомства, в бюджете на следующий год не хватает более €5 млрд на военную поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает портал Focus.

Минфин Германии в проекте бюджета на 2024 год предусмотрел на поддержку Киева только €4 млрд, отмечает издание. Почти все средства уже зарезервированы. Оборонное ведомство ФРГ подчеркивает: в 2024 году Берлин намерен выделить Украине €2,3 млрд на ремонт поставленной военной техники, а также на поставки запчастей и логистику. Ещё €880 млн нужно на системы ПВО, €675 млн евро — на боевые бронемашины для ВСУ и др.

«Мы должны держать слово. Не должно быть так, чтобы в следующем году у нас не было финансовой помощи Украине», — заявил депутат бундестага Андреас Шварц. Он отвечает в бюджетном комитете немецкого парламента за оборонные расходы.

Депутат подчеркнул: Минфин Германии обязан выделить дополнительные средства на помощь Киеву исходя из обещаний Берлина. Это, по его словам, должно произойти до окончательного принятия бюджета в середине ноября.

В начале октября глава немецкого Минобороны Борис Писториус заявил, что ФРГ выделит Украине военной помощи на €1 млрд. Он включает комплексы Patriot и ракетный комплекс IRIS-T, зенитные самоходные установки Gepard, десять танков Leopard 1 A5 и т.д.

Как ранее писал TRT на русском, большинство жителей ФРГ выступают против поставок Украине немецких дальнобойных ракет Taurus. Опрос показал: 55% немцев считают, что Берлин не должен поставлять Киеву дальнобойное оружие, 39% граждан полагают, что военная поддержка Украины со стороны Германии «‎заходит слишком далеко‎».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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