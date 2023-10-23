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Израиль столкнулся с сопротивлением в ответ на рейды на Западном берегу
Израильские солдаты устроили вооруженные рейды в палестинских городах Наблус, Туль-Карм и Дженин
Израиль столкнулся с сопротивлением в ответ на рейды на Западном берегу
Фото: AA / Others
23 октября 2023 г.

Израильская армия столкнулась с вооруженным сопротивлением во время рейдов на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

Как сообщает телеканал «Аль-Акса», палестинцы открыли огонь в ответ на действия израильской армии в городах Наблус, Туль-Карм и Дженин.

Кроме того, в Туль-Карме против израильских сил были использованы самодельные бомбы. Между израильскими силами и палестинцами в городе произошло вооруженное противостояние.

Тем временем палестинское информагенство WAFA сообщило о задержании 31 палестинца в ходе рейдов в городах Эриха, Эль-Халиль и Бейт-Рима на Западном берегу.

Как писал TRT на русском, ранее в ООН осудили решение Израиля о блокаде Газы, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения. По оценкам ООН, сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если в ближайшее время не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент по меньшей мере 4,3 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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