Палестинцы потеряли целые семьи во время авиаудара по церкви в осажденной Газе

Палестинцы оплакивают погибших во время израильского удара по церкви Святого Порфирия в осажденной Газе. 20 октября в результате бомбардировки ВВС Израиля в храме, в котором укрывались палестинские беженцы, погибли по меньшей мере 18 человек. #trtrussian #Палестина #церквоь #авиаудар #военноепреступление #Газа #секторГаза #отец #палестинцы #Израиль #дети #семья #потерясемьи #нападениенацерковь #израильскийудар #авиаударыИзраиля #греческаяцерковь #православнаяцерковь #церковьСвятогоПорфирия #осаждениеГазы #бомбардировка #храм #палестинскиебеженцы #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском