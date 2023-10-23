ПОЛИТИКА
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Палестинцы потеряли целые семьи во время авиаудара по церкви в осажденной Газе
Палестинцы оплакивают погибших во время израильского удара по церкви Святого Порфирия в осажденной Газе. 20 октября в результате бомбардировки ВВС Израиля в храме, в котором укрывались палестинские беженцы, погибли по меньшей мере 18 человек. #trtrussian #Палестина #церквоь #авиаудар #военноепреступление #Газа #секторГаза #отец #палестинцы #Израиль #дети #семья #потерясемьи #нападениенацерковь #израильскийудар #авиаударыИзраиля #греческаяцерковь #православнаяцерковь #церковьСвятогоПорфирия #осаждениеГазы #бомбардировка #храм #палестинскиебеженцы #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
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23 октября 2023 г.
Истории
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