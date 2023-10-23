Турция отправила для палестинцев спецборт с гуманитарной помощью

В Египет из Турции прибыл президентский самолет с лекарствами и медицинским оборудованием на борту для жителей сектора Газа, пострадавших от израильских бомбардировок. На этом самолете также прибыли 20 опытных медицинских работников. Всего по распоряжению президента Турции в сектор Газа планируется направить 4 борта с гуманитарной помощью. #trtrussian #Палестина #Израиль #гуманитарнаяпомощь #помощь #помощьПалестине #палестинцы #турки #спецборт #Египет #президентскийсамолет #лекарства #медоборудование #медработники #Газа #секторГаза #президентТурции #помощьГазе #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском