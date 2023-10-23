Израиль не намерен передавать гуманитарную помощь в сектор Газа, а также будет блокировать любые несогласованные поставки помощи в эксклав. Об этом заявили в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«Израиль не будет предоставлять никакую гуманитарную помощь Газе и будет препятствовать любым неконтролируемым поставкам со стороны других стран»,— говорится в заявлении.

18 октября США заблокировали резолюцию Совбеза ООН, призывающую Израиль разрешить гуманитарные поставки в Газу, приостановить боевые действия и отменить приказ гражданским лицам покинуть север осажденной территории. Резолюцию поддержали 12 из 15 членов Совбеза.

В попытке заручиться поддержкой США проект резолюции не содержал явного призыва к прекращению огня, а вместо этого ссылался на «гуманитарную паузу». Однако постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что резолюция, тщательно разработанная бразильскими дипломатами, неприемлема, поскольку в ней не упоминается «право Израиля на самооборону‎»‎.

Число жертв израильских бомбардировок в секторе Газа с 7 октября превысило 4 тыс. С израильской стороны от атак ХАМАС погибли свыше 1300 человек.

21 октября через КПП «Рафах» на границе Газы и Египта проехали первые 20 машин с гумпомощью. США, Великобритания, Италия, Канада, Франция и Германия обязались координировать помощь для эксклава с партнерами в регионе.