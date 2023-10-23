Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов 23 октября отправился с визитом в Иран. Там пройдет первая министерская встреча в формате «3+3»: Азербайджан, Армения, Грузия, Турция, РФ и Иран. Об этом сообщает МИД Азербайджана.

По данным ведомства, Байрамов планирует выступить на встрече в Тегеране. Также запланирован ряд двусторонних встреч. Министерство не уточняет, будет ли глава МИД проводить встречу с армянским коллегой, который также прибудет в Иран.

Первая встреча в формате «3+3» на уровне заместителей министров иностранных дел состоялась 10 декабря 2021 года в Москве. В ней приняли участие представители 5 стран за исключением Грузии.

Во встрече в Тегеране 23 октября также будут участвовать представители пяти государств формата, так как Тбилиси вновь отказался от участия.

С инициативой создать шестисторонний формат сотрудничества по вопросу разблокировки экономических и транспортных связей на Южном Кавказе выступили в 2021 году лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.

Россия и Иран приветствовали предложение двух лидеров. Власти Грузии заявили, что не планируют участвовать в инициативе. Вместо этого Тбилиси предложил свой трехсторонний формат переговоров для Баку и Еревана при посредничестве Грузии.