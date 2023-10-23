23 октября 2023 г.
ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Как врачи Газы спасают жизни в условиях гуманитарного кризиса
Больницы Газы переполнены. В условиях израильской блокады врачи столкнулись с дефицитом чистой воды, медикаментов и топлива для больничных генераторов. #trtrussian #Палестина #врачи #спасение #спасениежизни #Газа #секторГаза #палестинскиеврачи #доктор #медработник #гуманитарныйкризис #трудныеусловия #кризисныеусловия #израильскаяблокада #палестинскаябольница #дефицит #дефицитводы #дефицитмедикаментов #дефициттоплива #операция #операциябезанестезии #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
ттитьи / Others
Истории