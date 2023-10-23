Число палестинцев, погибших в результате израильских атак в секторе Газа с момента обострения 7 октября конфликта на Ближнем Востоке, превысило 5 тысяч, ранения получили более 15 тысяч человек. Такие данные привел Минздрав палестинского анклава.

«С начала [израильской] агрессии в Газе число убитых достигло 5 087, в их числе 2 055 детей, 1 119 женщин и 217 пожилых людей, 15 273 гражданина получили ранения», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном на официальной странице в Facebook.

Только за последние сутки, по информации Минздрава, в результате израильских обстрелов погибли 436 палестинцев, в том числе 182 ребенка. Число пропавших без вести, которые могут находиться под обломками разрушенных при бомбардировках зданий, составляет 1,5 тыс. По информации ведомства, из-за истощения запасов топлива в анклаве прекратили работу 12 больниц и 32 медицинских учреждения.

Как писал TRT на русском, ранее в ООН осудили решение Израиля о блокаде Газы, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения. По оценкам ООН, сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если в ближайшее время не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.