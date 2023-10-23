ПОЛИТИКА
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Провокатор из Швеции поджег Коран и демонстративно поцеловал флаг Израиля
Провокатор иракского происхождения из Швеции Салван Мумика опубликовал видеоролик, на котором он целует израильский флаг и оскверняет копию Священного Корана. #trtrussian #швеция #провокатор #Израиль #Стокгольм #СалванМумика #Палестина #Газа #ХАМАС #флаг #Коран #сжиганиеКорана #священнаякнига #израильскийфлаг #флагИзраиля #осквернениеКорана #СвященныйКоран #издевательство #провокация #хайп #новостиШвеции #новостиИзраиля #новостиПалестины #trtнарусском
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23 октября 2023 г.
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