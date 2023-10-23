Первая леди Турции Эмине Эрдоган планирует предложить поддержку и помощь палестинским детям, которые нуждаются в помощи и заботе. Об этом 22 октября заявила министр по делам семьи и социальных служб Турции Махинур Оздемир Гёкташ. Её слова приводит агентство «‎Анадолу»‎.

Политик уточнила, что разговаривала с палестинским министром по делам женщин Амаль Хамад и министром социального развития Палестины Ахмедом Мадждалани.

«Во время беседы я выразила нашу искреннюю обеспокоенность и скорбь по поводу гуманитарного кризиса и нападений на мирных жителей в секторе Газа», — заявила турецкий министр.

«Я подчеркнула нашу приверженность солидарности с палестинским народом, основанной на гуманитарных ценностях», — отметила Гёкташ.

Министр подчеркнула, что она внесла предложение о совместной инициативе под руководством первой леди Турции, чтобы предложить «немедленную помощь детям», пострадавшим от израильских ударов.

«Наше намерение состоит в том, чтобы предложить медицинскую помощь, защиту и уход тем детям, которые получили ранения или остались сиротами в результате нападений, совершенных Израилем, до тех пор, пока такие военные действия не прекратятся», — пояснила министр.

В рамках этих усилий будут созданы совместные рабочие группы с Палестиной.

«Я хочу подчеркнуть нашу непоколебимую решимость предпринять все возможные действия в рамках международного права, чтобы положить конец продолжающимся нападениям и оккупации. Мы хотим гарантировать, что палестинцы смогут жить в свободе и безопасности на своей родине»‎, — уточнила Гёкташ.

В результате израильских ударов по Газе погибли свыше 4650 палестинцев, в том числе 1873 ребенка и 1023 женщины. От операции ХАМАС 7 октября в Израиле погибли свыше 1300 человек.