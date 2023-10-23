23 октября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Израильский визажист обвиняет ХАМАС в инсценировке резни в Газе?
Израильский визажист и блогер из Израиля Ева Коэн опубликовала два видеоролика с намеком, что ХАМАС инсценировал смерти в секторе Газа. Используемые ею кадры проверило агентство Reuters Fact Check. #trtrussian #инсценировка #Палестина #Израиль #ХАМАС #визажист #Газа #секторГаза #израильскийвизажист #еврейка #мейкапартист #резня #насмешка #трагедия #издевательство #смерти #погибшиевГазе #видеоролик #израильскийблогер #насмешкаевреев #палестинцы #авиаударыИзраиля #мирноенаселение #ЕваКоэн #хайп #хайпвинтернете #хайпнатрагедии #новостиПалестины #новостиИзраиля #trtнарусском
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