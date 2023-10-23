Жизнь 1100 пациентов с почечной недостаточностью, в том числе 38 детей, находится под угрозой из-за отсутствия поставок топлива в больницы, сообщило в воскресенье Министерство здравоохранения Газы.

Представитель министерства Ашраф аль-Кудра призвал обеспечить горючим больницы и машины скорой помощи.

Он сказал, что медицинские бригады также выявили использование израильскими силами «нетрадиционного оружия», которое вызывает серьезные ожоги у пострадавших.

В отдельном заявлении Министерство попросило Египет открыть пограничный переход «Рафах», чтобы обеспечить поставки гуманитарной помощи и выезд раненых.

Как писал TRT на русском, ранее в ООН осудили решение Израиля о блокаде Газы, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения. По оценкам ООН, сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если в ближайшее время не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент по меньшей мере 5 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​