Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается снять с себя ответственность за неспособность предвидеть и предотвратить операцию ХАМАС 7 октября, пишет газета «Гаарец».

Издание сообщает, что Нетаньяху ведет кампанию, чтобы возложить вину за провал на израильскую армию.

Газета цитирует неназванного военного чиновника, который заявил, что «Нетаньяху организует кампанию, собирает доказательства против армии и в частном порядке объясняет, почему он не должен нести ответственность». «Он продолжает повторять, что не получал разведывательной информации», — добавляет источник.

В пятницу израильский новостной сайт Walla сообщил, что Нетаньяху «активно работает над выдвижением своих обвинений против армии».

Сайт цитирует источники, близкие к премьер-министру, которые сообщают, что «жена Нетаньяху Сара попросила собрать все публичные и секретные сообщения о заседаниях Кабинета безопасности и обсуждениях вопросов обороны».

Она также попросила собрать все цитаты высокопоставленных нынешних и бывших чиновников министерства обороны, отражающие ошибочные оценки разведки относительно возможностей и намерений ХАМАС.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент по меньшей мере 5 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​