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Израильские войска разрушили еще одну мечеть в секторе Газа
В общей сложности в результате ударов ВС Израиля по Газе с 7 октября было разрушено 32 мечети
Израильские войска разрушили еще одну мечеть в секторе Газа
Фото: AA / Others
23 октября 2023 г.

Израильские военные самолеты нанесли удар по еще одной мечети в секторе Газа, в результате чего общее число разрушенных мечетей на территории анклава с 7 октября достигло 32. Об этом сообщило министерство внутренних дел Газы.

Целью израильской атаки оказалась мечеть Ан-Нур аль-Мухаммади в районе Шейх Радван к северу от города Газа, говорится в заявлении министерства.

В результате удара несколько палестинцев получили ранения.

Как писал TRT на русском, ранее в ООН осудили решение Израиля о блокаде Газы, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения. По оценкам ООН, сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если в ближайшее время не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент по меньшей мере 5 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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