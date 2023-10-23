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Жертвами израильских авиаударов за сутки стали 400 палестинцев
Около 400 палестинцев погибли только за последние сутки в результате израильских бомбардировок сектора Газа. Таким образом число жертв атак превысило 5 тыс. человек, 2 тыс. из них дети. Ранения получили свыше 15 тыс. палестинцев, сообщили в Минздраве сектора Газа. При этом неизвестно, сколько еще человек остаются под завалами разрушенных ракетами домов. #trtrussian #Палестина #Израиль #авиаудар #авиаударыИзраиля #израильскиеавиаудары #жертвы #палестинцы #бомбардировка #погибшиепалестинцы #Газа #секторГаза #атакаИзраиля #палестинскиедети #ранение #завалы #звалывГазе #разрушения #ракеты #израильскиеракеты #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
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23 октября 2023 г.
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