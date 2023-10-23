Исламофобия в западных странах превратилась в своего рода широкомасштабную эпидемию, заявил в июле министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. «Мы надеемся, но не верим, что чувствительность наших европейских союзников по этим вопросам возрастет», — глава внешнеполитического ведомства. В последнее время на фоне обострения израильско-палестинского конфликта на Ближнем Востоке ситуация лишь ухудшилась.

Повсюду царит ненависть

Настоящая трагедия разыгралась в американском штате Иллинойс. Там 71-летний хозяин дома, в котором проживала семья палестинских беженцев, нанес 26 ножевых ранений шестилетнему мальчику. Ребенок скончался в больнице. Его 32-летняя мать получила серьезные ранения.

В офисе шерифа заявили, что «подозреваемый атаковал обеих жертв из-за того, что они были мусульманами, а также из-за продолжающегося на Ближнем Востоке конфликта с участием ХАМАС и израильтян».

В частности, по словам главы чикагского офиса Совета по американо-исламским отношениям Ахмеда Рехаба, хозяин дома ворвался к женщине и попытался вначале задушить ее, потом зарезать ее со словами: «Вы, мусульмане, должны умереть!» Ему предъявлены обвинения в убийстве по мотивам нетерпимости.

«Несколько недель назад малыш отметил день рождения. Это был замечательный мальчик, который очень любил свою семью, друзей, любил играть в футбол и баскетбол. Он стал жертвой той атмосферы ненависти, которая сейчас царит в США», — сообщил Рехаб.

Президент США заявил о недопустимости исламофобии, ксенофобии и ненависти во всех проявлениях в США, подчеркнув, что он «шокирован и потрясен жестоким убийством шестилетнего ребенка и покушением на убийство его матери».

Тем временем в Европе на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке также происходит рост исламофобии.

Разрешено Израилю, но запрещено Палестине

На Потсдамской площади в столице Германии собрались около тысячи человек, чтобы выразить солидарность с палестинским народом и сектором Газа. В руках они держали плакаты и баннеры, на которых было написано «Геноцид не является решением». Полиция мгновенно разогнала этот митинг в поддержку Палестины, десятки человек были задержаны.

Более того, в берлинских школах запретили использование всех палестинских символов, таких как наклейки «свободная Палестина» и карты Израиля в палестинских цветах. Также были запрещены лозунги типа «свободная Палестина».

Одновременно с этим во Франции запретили проводить митинги в поддержку Палестины. Как заявил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен в письмах префектам, подобные собрания «могут привести к нарушениям общественного порядка». Организаторов акций он пообещал арестовать. Несмотря на это, в Париже, Лионе, Марселе и Нанте прошли акция в поддержку Палестины.

В сеть попали видеоролики, на которых активисты бегут, размахивая флагами Палестины, а полиция в ответ применяет слезоточивый газ и водометы. Число задержанных не уточняется, известно только, что 24 человека были оштрафованы во французской столице за участие в митинге. Схожие демонстрации прошли в Лондоне, Манчестере, Эдинбурге и Милане — власти их не согласовали и в результате задержали несколько десятков человек.

При этом проводить акции в поддержку Израиля власти европейских странах спокойно разрешили.

Повсюду подвергаются нападкам

Согласно Европейскому отчету об исламофобии (EIR), дискриминация мусульман усилилась в 2022 году во многих странах Европы. В 584-страничном докладе отмечались такие проявления нетерпимости к мусульманам, как развитие антимусульманского законодательства во Франции и Австрии, осквернение Корана и многое другое.

«Война с Украиной обнажила расистскую политику Европы по отношению к беженцам и иммигрантам из исламского мира. До сих пор дискурс сводился к тому, что Европа не может принять новых беженцев, потому что она была переполнена», — отметил один из соавторов отчета, профессор Турецко-немецкого университета Энес Байраклы.

Он добавил, что «мусульман не принимают в Европе, для них закрыты границы, в Восточном Средиземноморье и Эгейском море гибнут тысячи людей, их лодки тонут, а их жизни никто не спасает».

Эксперт Каутар Наджиб в свою очередь подчеркнул, что 2022-й «был особенно исламофобским в политическом и медийном пространстве Франции». Это отчетливо бросалось в глаза во время президентских выборов. Во Франции власти получили контроль на 1,7 тыс. мусульманскими учреждениями, при этом закрыли 118 и конфисковали €10 млн.

В Бельгии министр юстиции, угрожая отменой госфинансирования мечети, заставил ведущего имама Большой мечети Брюсселя уйти в отставку. В докладе отмечается усиление дискриминации и разжигание ненависти в отношении мусульман в Дании.

А в Британии премьер-министр Риши Сунак пообещал переориентировать правительственную стратегию предотвращения терроризма на угрозу так называемого «исламского экстремизма». В стране зафиксировали 37-процентный рост преступлений на почве религиозной ненависти. Из 8730 случаев в 42% из них жертвами становились мусульмане.

«В последние годы мусульмане, проживающие в Европе, подвергаются нападкам, дискриминации и угрозам физической расправы. Надругательства над Кораном, убийства мигрантов, травля учеников в школах уже стали неотъемлемой частью жизни. Неудивительно, ведь во многих европейских странах большую популярность имеют партии, фактически неонацисткие по своему содержанию», — описывает происходящее иранское издание Resalat.

Однако настоящим эпицентром исламофобии стала Швеция. Оказалось, что в скандинавской стране осталось крайне мало мест, где мусульмане могли бы находиться в относительной безопасности, не подвергаясь нападениям и не опасаясь преступлений, совершаемых на почве национальной или религиозной ненависти и нетерпимости, говорится в публикации.

Издание отмечает, что мусульмане могут подвергаться нападкам повсюду: в интернете, в домах, на работе, на учебе. «Это могут быть либо просто нападки или угрозы, либо реальные тяжкие преступления. Но приходится констатировать, что большое число данных о преступлениях просто не попадает в официальную статистику, поэтому невозможно точнее оценить ущерб, который наносится пострадавшим», — сообщается в статье.

В частности, отмечается, что мусульмане, ставшие жертвами преступлений на улицах и в общественных местах, зачастую не обращаются в полицию. Осложняет ситуацию и то, что в рамках европейского законодательства многие противоправные действия, с которыми сталкиваются мусульмане, вовсе не считаются преступлением.

Впечатали в голову

«Эта исламофобия не всеобъемлющая, она точечно направленная. Есть мусульманские страны, к которым у западных стран пока нет никаких претензий. Пока в их адрес мы не слышим подобных обвинений. До поры до времени. В свое время США еще до того, как они стали направо и налево кричать о том, что они несут мир и демократию, в качестве одной из информационных основ для проведения своей внешней политики называли борьбу с "международным исламским терроризмом», — отметил востоковед, публицист Андрей Онтиков в беседе с TRT на русском.

Более того, по его словам, у многих западных обывателей тождество между исламом и терроризмом прочно впечаталось в голову.

Аналитик подчеркнул, что несмотря на наличие проблем и противоречий между нынешними американскими властями и правительством еврейского государства, Израиль — главный союзник США.

«Если с другими ближневосточными партнерами американцы могут вести себя достаточно вольно, даже неподобающим образом: выражать недовольство, оказывать давление, угрожать санкциями, то с Израилем такие номера не проходят, еврейское государство остается главным союзником США в регионе — это аксиома», — считает специалист.

Онтиков добавил, что после саммита G20 стало известно о планах американцев создать новый торговый маршрут из Индии в израильский порт Хайфа и потом дальше в Европу.

А любые попытки воспрепятствовать появлению этого маршрута будут подавляться, в том числе с помощью информационных заготовок. «Просто распаковываются старые методы и используются под новые задачи, чисто экономические: транспортный коридор из Индии, через Израиль и дальше выход на Европу», — резюмировал эксперт.