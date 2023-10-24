ТУРЦИЯ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Глава МИД Турции встретился с президентом Ирана в Тегеране
Хакан Фидан посетил Тегеран для участия в платформе регионального сотрудничества на Южном Кавказе
Глава МИД Турции встретился с президентом Ирана в Тегеране
Фото: АА / Others
24 октября 2023 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 23 октября встретился в Тегеране с президентом Ирана Ибрагимом Раиси. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

Отдельно Фидан встретился со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном.

По данным дипломатических источников «Анадолу», Фидан находился в Иране для участия в платформе регионального сотрудничества, направленной на содействие прочному миру и стабильности на Южном Кавказе.

Во встрече, организованной на уровне министров иностранных дел в Тегеране, приняли участие Турция, принимающая страна Иран, а также Азербайджан, Армения и Россия.

«Наш министр заявил на встрече: Турция выступает за решение региональных проблем посредством диалога в целях обеспечения постоянного мира. Это формирование важно также с точки зрения демонстрации международному сообществу того, что страны региона могут решать свои собственные проблемы», — приводит речь министра МИД Турции.

Он также отметил: «препятствия на пути сотрудничества и дружбы в регионе устранены, что региональный мир и стабильность будут достигнуты».

Фидан подчеркнул: путь вперед лежит «через всеобъемлющее мирное соглашение, подписанное между Азербайджаном и Арменией». По словам политика, открытие региональных транспортных связей ускорит нормализацию и мирные процессы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us