Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 23 октября встретился в Тегеране с президентом Ирана Ибрагимом Раиси. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

Отдельно Фидан встретился со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном.

По данным дипломатических источников «Анадолу», Фидан находился в Иране для участия в платформе регионального сотрудничества, направленной на содействие прочному миру и стабильности на Южном Кавказе.

Во встрече, организованной на уровне министров иностранных дел в Тегеране, приняли участие Турция, принимающая страна Иран, а также Азербайджан, Армения и Россия.

«Наш министр заявил на встрече: Турция выступает за решение региональных проблем посредством диалога в целях обеспечения постоянного мира. Это формирование важно также с точки зрения демонстрации международному сообществу того, что страны региона могут решать свои собственные проблемы», — приводит речь министра МИД Турции.

Он также отметил: «препятствия на пути сотрудничества и дружбы в регионе устранены, что региональный мир и стабильность будут достигнуты».

Фидан подчеркнул: путь вперед лежит «через всеобъемлющее мирное соглашение, подписанное между Азербайджаном и Арменией». По словам политика, открытие региональных транспортных связей ускорит нормализацию и мирные процессы.