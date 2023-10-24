Турция отправила еще два спецборта с гумпомощью для палестинцев

Министерство обороны Турции отправило в Египет еще два самолета с гуманитарной помощью для сектора Газа. Груз спецбортов состоит в основном из медицинского оборудования и лекарств. #trtrussian #Палестина #Израиль #гуманитарнаяпомощь #помощь #помощьПалестине #палестинцы #турки #спецборт #Египет #президентскийсамолет #лекарства #медоборудование #медработники #Газа #секторГаза #президентТурции #помощьГазе #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском