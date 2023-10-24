ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Турция отправила еще два спецборта с гумпомощью для палестинцев
Министерство обороны Турции отправило в Египет еще два самолета с гуманитарной помощью для сектора Газа. Груз спецбортов состоит в основном из медицинского оборудования и лекарств. #trtrussian #Палестина #Израиль #гуманитарнаяпомощь #помощь #помощьПалестине #палестинцы #турки #спецборт #Египет #президентскийсамолет #лекарства #медоборудование #медработники #Газа #секторГаза #президентТурции #помощьГазе #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
бьттбьть / Others
24 октября 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us