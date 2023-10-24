Издание The Washington Post сообщает, что США намерены эвакуировать сотни тысяч американских граждан, если в секторе Газа не удастся сдержать кровопролития.

По данным WP, «при наихудшем сценарии» эвакуируют более 600 000 американцев. «Было бы безответственно не иметь плана на все случаи жизни»,— подчеркнули собеседники издания.

По оценкам Госдепартамента, на 7 октября в Израиле находились около 600 000 граждан США, еще около 86 тыс. — проживали в Ливане.

Беспокойство американских властей вызывают не только конфликт между Израилем и Палестиной, но и уличные протесты, которые охватили страны Ближнего Востока.

Как подчеркивает издание, руководство США не хотело говорить о своих планах об эвакуации публично, чтобы не вызвать панику среди граждан. Но теперь в Вашингтоне изменили позицию и намерены подчеркнуть недопустимость вступления в военные конфликт других игроков.

При этом потенциальная эвакуация американских граждан может быть чрезвычайно сложной по логистике. В ней могут принять участие самолеты ВВС, а также военные корабли Военно-морских (ВМС).

Как сообщало издание Politico, 17 октября США отправили в Израиль два корабля, которые в том числе могут эвакуировать население. Речь идет о кораблях USS Bataan и USS Carter Hall.

Чиновник Минобороны США заявлял, что им будет поручена эвакуация американских граждан из Израиля, Газы или Ливана.

Конфликт между Израилем и движением ХАМАС вспыхнул 7 октября. По данным Минздрава Газы, в результате воздушной операции Израиля погибли более 5 тысяч палестинцев.