Женщины в Гааге вышли на «тихий марш» в память о погибших палестинских детях

В Гааге женщины организовали «тихий марш» в память о палестинских детях, погибших от израильских бомбардировок в секторе Газа. Их жертвами, по последним данным, стали больше 5 тыс. человек, свыше 2 тыс. это дети. #trtrussian #Гаага #марш #Палестина #Нидерланды #тихиймарш #нидерладцы #женщины #палестинскиедети #дети #мать #мама #скорбь #поддержка #поддержкаПалестины #маршдляПалестины #израильскаябомбардировка #убийстводетей #жертвы #Израиль #атакаИзраиля #преступлениеИзраиля #новостиПалестины #новостиНидерладов #trtнарусском