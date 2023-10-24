Встреча министров иностранных дел стран-членов ЕС прошла в Люксембурге. По словам главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, стороны не смогли договориться о выделении Украине восьмого транша военной помощи.

«Нам пока не удалось достичь договоренности о выделении нового транша военной помощи в 500 млн евро, но мы обязательно сделаем это в будущем», — сказал он по итогам встречи. Соглашение не было достигнуто из-за позиции Венгрии, сообщил корреспондент издания «Радио свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк.

«Венгерский банк ОТР был исключен из черного списка компаний, которые продолжают работать в России, но Будапешт хочет получить гарантии, что это навсегда», — пишет Йозвяк. Украина исключила ОТР из списка «спонсоров войны» еще в начале октября. На этом настаивали в Будапеште. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявлял, что страна будет блокировать транш ЕС до тех пор, пока банк не исключат из списка.

Ранее сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что Украина и весь мир испытывает острую нехватку боеприпасов. Для решения этой проблемы необходимо наладить выпуск снарядов в Украине, считает он. «У нас огромный дефицит боеприпасов не только в Украине, но и во всем мире. Мы понимаем, что должны производить их здесь в Украине, потому что во всем мире они закончились, запасы истощились. Все склады пусты», — сказал Шмыгаль.