Давление Брюсселя на Будапешт напоминает Венгрии действия советских властей. Но современный Евросоюз — это скорее «неудачная пародия на СССР». Об этом в во время выступления в честь Дня революции и освободительной борьбы 1956 года заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Сегодня всплывают вещи, напоминающие нам о советских временах. К счастью, то, что было трагедией в первый раз, становится комедией во второй. Советская Москва была для Венгрии трагедией, Брюссель — это неудачная современная пародия», — уточнил Орбан.

Политик добавил: в случае с советской Москвой Будапешт «должен был танцевать под ее дудку». В ситуации с Брюсселем и его попытками навязать Венгрии модель либеральной демократии Будапешт «уже не будет плясать под чужую музыку».