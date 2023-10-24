ПОЛИТИКА
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Премьер Венгрии назвал ЕС «неудачной пародией» на СССР
Виктор Орбан сравнил давление властей Евросоюза на Будапешт с тем, которое на страну оказывала Москва в советские времена
Премьер Венгрии назвал ЕС «неудачной пародией» на СССР
фото AA / Photo: AA Archive
24 октября 2023 г.

Давление Брюсселя на Будапешт напоминает Венгрии действия советских властей. Но современный Евросоюз — это скорее «неудачная пародия на СССР». Об этом в во время выступления в честь Дня революции и освободительной борьбы 1956 года заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Сегодня всплывают вещи, напоминающие нам о советских временах. К счастью, то, что было трагедией в первый раз, становится комедией во второй. Советская Москва была для Венгрии трагедией, Брюссель — это неудачная современная пародия», — уточнил Орбан.

Политик добавил: в случае с советской Москвой Будапешт «должен был танцевать под ее дудку». В ситуации с Брюсселем и его попытками навязать Венгрии модель либеральной демократии Будапешт «уже не будет плясать под чужую музыку».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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