Центр Турции по борьбе с дезинформацией сыграл ключевую роль в раскрытии дезинформации и дезинформационных кампаний во время израильско-палестинского конфликта. Об этом заявил глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

«Во время конфликта в секторе Газа наш центр играет решающую роль в борьбе с дезинформацией и кампаниями дезинформации», — отметил чиновник на 51-й конференции Организации азиатско-тихоокеанских информационных агентств (OANA), которую проводит агентство «Анадолу». Конференция началась 23 октября в стамбульском офисе агентства.

Алтун отметил, что необоснованные заявления, обвинения и фейковые новости часто негативно влияют на существующие разногласия и кризисы, особенно когда эмоции накаляются.

«Мы работаем, чтобы не допустить превращения информационных войн в новый фронт в этом конфликте», — подчеркнул Алтун.

«Их [журналистов] ответственность выходит за рамки простых репортажей, они служат хранителями истины и противостоят опасным кампаниям дезинформации, проводимым различными силами», — добавил чиновник.

Он также отметил: проблемы дезинформации «становятся особенно очевидными во время кризиса, такого как пандемия COVID-19, а также недавних конфликтов в Украине и Палестине».

«Защита правды — это ответственность не только наших коллег, журналистов и представителей СМИ в новостной индустрии. Каждый из нас, как потребитель информации, особенно в наш цифровой век, в этой глобальной деревне, должен проявлять бдительность и осторожность», — добавил глава управления.

По его словам, кампании по дезинформации «преследуют зловещие цели по манипулированию общественными настроениями».

«Каждая непроверенная ложная информация, каждый распространяемый необоснованный слух разрушает основу истины, а это очень опасно», — подчеркнул Алтун. — «Оставаться бесчувственным перед лицом дезинформации, хочу сказать открыто, — значит предать доверие наших сограждан».

«Мы также находимся в постоянном контакте с производителями новостей как в традиционных СМИ, так и в социальных сетях, чтобы поддержать их поиск точной и правильной информации», — уточнил Алтун.

Он отметил: именно по этой причине и был создан Центр по борьбе с дезинформацией. Основная цель — предотвратить распространение неточной информации и служить ресурсом для проверки фактов, пояснил глава управления.

«Первая жертва войн и конфликтов — это правда»

«Мы считаем, что одна из первых жертв войн и конфликтов — это правда», — отметил чиновник. — «Мы стремимся защитить правду от вымыслов, провокаций, манипуляций и спекуляций».

«Первоначальные данные показывают, что в этом последнем конфликте в секторе Газа 74% проверенных аккаунтов в Твиттере распространяли дезинформацию в первые дни конфликта», — заявил глава управления. — «Похожая тенденция наблюдалась и в первые дни войны в Украине».

«Эта закономерность может продолжать проявляться в будущих конфликтах в разных частях мира», — предупредил Алтун.

По его словам, мир «должен помнить о гегемонистских взглядах и дискуссиях по таким вопросам, как Палестина».

«Влиятельные средства массовой информации часто пытаются определить параметры дебатов и рамки», — уточнил чиновник. — «Они существенно влияют на то, как миллионы людей во всем мире воспринимают критические проблемы».

Он подчеркнул, что доминирование рамок, навязанных разными центрами силы, требует «коллективной и сплоченной стратегии, особенно во времена кризиса».

«Информационные агентства определенно играют центральную роль в качестве передового фронта в нашей коллективной борьбе», — резюмировал чиновник.