Сторонники президента США Джо Байдена, включая мусульман страны, начинают разочаровываться в нем из-за поддержки Израиля. Об этом пишет газета Politico.

По данным издания, с 7 октября, когда началось нынешнее обострение конфликта, Байден столкнулся с негативным отношением многих жителей США, в том числе мусульман. Это вызвано тем, что президент выступил однозначно в поддержку Израиля и не проявил такую же реакцию по отношению к палестинцам.

Кроме того, Байден не показал способность добиваться деэскалации, отмечает газета. Президент США не призвал к окончанию боевых действий и не осудил удары Израиля по мирным жителям, констатирует Politico.

Ранее глава Белого дома осудил исламофобию и выразил сочувствие палестинским гражданским лицам в своей речи 19 октября. Однако в арабской и мусульманской общинах США отмечают: до этого, в начале конфликта, президент и его помощники, в частности, госсекретарь Энтони Блинкен «были безрассудны в своих высказываниях», пишет издание.

«У избирателей разбиты сердца. Они не хотят голосовать за [Дональда] Трампа. Но прямо сейчас они спрашивают себя: "Как мы можем голосовать за другую сторону, учитывая отказ призвать Израиль соблюдать режим прекращения огня и продолжающуюся риторику, которую мы наблюдаем внутри страны?» — заявил глава мусульманской правозащитной группы Emgage.

Другая часть электората сейчас очень симпатизирует Израилю, отмечает газета. Это может принести Байдену политические очки на предстоящих в 2024 году президентских выборах. Однако в то же время негативная реакция мусульман может навредить ему в гонке и сказаться на рейтинге, особенно в колеблющихся штатах, резюмирует Politico.