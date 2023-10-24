В Тегеране прошла встреча министров иностранных дел Азербайджана, Армении, а также Турции, Ирана и России. Главы внешнеполитических ведомств собрались для участия в консультативной региональной платформе «3+3» по Южному Кавказу.

В переговорах также должна была принять участие Грузия, но в Тбилиси от встречи воздержались. В ходе консультаций стороны также обсудили события в Палестине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что у всех стран оказались близкие позиции по этому вопросу.

В частности, министры высказались против насилия в нарушение международного права, включая неизбирательное применение силы. «Недавно наши турецкие коллеги выдвинули идею о том, чтобы страны, имеющие влияние на стороны конфликта, выделили своих гарантов, которые могли бы объединиться и согласовать некие рекомендации сторонам.

Сегодня попросил своего коллегу министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, чтобы они конкретизировали эту идею. Посмотрим», — сказал Лавров, отметив позитивный момент — мысли движутся в правильную сторону коллективных действий.

Как заявил глава российского МИД, односторонние посреднические услуги в этой ситуации вряд ли помогут: «Россия была частью посреднического механизма в виде квартета международных посредников, Россия по-прежнему готова всячески помочь остановить кровопролитие и перейти к обсуждению долгосрочного решения на основе резолюции Совета безопасности ООН».

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара выдвинула идею создания системы гарантов для сторон израильско-палестинского конфликта. Со своей стороны Турция готова выступить гарантом для Палестины. «Другие страны также должны быть гарантами для Израиля. После того как будет достигнуто соглашение, с которым согласятся обе стороны, гарант страны должны взять на себя ответственность за выполнение его требований», — предложил министр.