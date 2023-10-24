ХАМАС освободил двух пожилых израильских женщин из числа заложников

Военное крыло ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» освободило двух израильских заложниц по «гуманитарным причинам». 79-летнюю Нурит Купер и 85-летнюю Йохевед Лифшиц освободили из плена при посредничестве Катара и Египта, сообщает представитель «Бригады Аль-Кассам». Всего ХАМАС освободил 4 из более 200 заложников, захваченных 7 октября. #trtrussian #ХАМАС #пленники #Иерусалим #заложники #Палестина #Израиль #освобождение #альКассам #израильскиезаложники #освобождениезаложников #Катар #Египет #захват #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtанрусском