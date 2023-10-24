Генераторы в больницах сектора Газа остановятся в течение 48 часов, сообщил пресс-секретарь министерства здравоохранения Газы Ашреф аль-Кудра, передает Anadolu.

«Осталось менее 48 часов для остановки всех генераторов в больницах Газы», — сообщил он в Telegram-канале. Он также подчеркнул, что система здравоохранения в регионе находится на самом худшем уровне за всю свою историю.

Ситуацию не может изменить и доставка гуманитарной помощи, поскольку этот процесс идет очень медленно, добавил он. Если топливо не поступит в Газу в ближайшее время, то катастрофы не избежать, отмечал ранее главврач больницы «Шифа» Мухаммед Абу Силмийе в интервью Al Jazeera.

Ранее в министерстве сообщили, что с начала израильско-палестинского конфликта погибли более 5 тысяч палестинцев.