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Через два дня в больницах Газы отключатся все генераторы
В пресс-службе Минздрава Газы подчеркнули, что система здравоохранения в регионе находится в критическом состоянии
Через два дня в больницах Газы отключатся все генераторы
Через два дня в больницах Газы отключатся все генераторы / Others
24 октября 2023 г.

Генераторы в больницах сектора Газа остановятся в течение 48 часов, сообщил пресс-секретарь министерства здравоохранения Газы Ашреф аль-Кудра, передает Anadolu.

«Осталось менее 48 часов для остановки всех генераторов в больницах Газы», — сообщил он в Telegram-канале. Он также подчеркнул, что система здравоохранения в регионе находится на самом худшем уровне за всю свою историю.

Ситуацию не может изменить и доставка гуманитарной помощи, поскольку этот процесс идет очень медленно, добавил он. Если топливо не поступит в Газу в ближайшее время, то катастрофы не избежать, отмечал ранее главврач больницы «Шифа» Мухаммед Абу Силмийе в интервью Al Jazeera.

Ранее в министерстве сообщили, что с начала израильско-палестинского конфликта погибли более 5 тысяч палестинцев.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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