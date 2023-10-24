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Франция поставит Армении три радара ПВО
Речь идет о радиолокационных станциях GM200, сообщает радиостанция France info
Франция поставит Армении три радара ПВО
  Франция поставит Армении три радара ПВО  GM200 / Others
24 октября 2023 г.

Париж намерен передать Еревану три радара, которые могут обнаруживать цели на расстоянии 250 километров.

Эти системы способны обнаруживать малоскоростные и низколетящие цели, такие как дроны, а также скоростные истребители, летящие на большой высоте, указывает радиостанция.

Соглашения о поставке вооружений были достигнуты в Париже в ходе встречи глав Минобороны Франции и Армении Себастьена Лекорню и Сурена Папикяна.

Также была достигнута договоренность о том, что французские военные обучат армянских военнослужащих.

3 октября министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила о готовности Парижа подписать соглашение о военной помощи Армении.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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