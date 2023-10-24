Больница Аль-Шифа в городе Газа. Среди причитаний и траура 35-летний Ахмед Абу аль-Саба пишет свое имя на руке, чтобы его тело могли идентифицировать в случае его гибели от израильской атаки, пишет TRT World.

«Мы пишем наши имена на руках и имена наших детей на их руках, чтобы можно было идентифицировать наши тела, если [израильские] оккупационные самолеты начнут нас бомбить», — пояснил аль-Саба.

В Газе сотни детей выстраиваются в очереди в больницах, чтобы записать свои имена на руках.

По меньшей мере 2055 детей погибли в результате израильских атак. Тель-Авив начал бомбардировку осажденного палестинского анклава 7 октября в ответ на нападение ХАМАС и убийство израильских граждан.

Спасаясь среди руин своих домов, палестинцы следят за тем, чтобы их конечности могли опознать на случай, если они окажутся следующими жертвами израильской атаки.

Аль-Саба отметил: «Есть много мучеников, особенно детей, чьи семьи трудно достичь».

Сцены бомбардировок кварталов в секторе Газа раскрывают масштабы катастрофических разрушений в эксклаве.

Более 1 млн человек были насильственно перемещены, а сотни ищут убежище в больницах и школах, находящихся в ведении ООН.

«Оккупанты не делают различий между кем-либо и бомбят повсюду», — уточнил аль-Саба.

По меньшей мере 5087 палестинцев, в том числе 1023 женщины и 2055 детей, были убиты в результате атак Израиля на Газу, а еще 15 273 человек получили ранения.

«Семьи пишут имена на руках и ногах, чтобы их можно было идентифицировать после бомбардировки Израилем с использованием смертельных бомб американского производства и поставок США», — написал в соцсети X палестинский академик Сами аль-Ариан.​​​​​​​

«Их [палестинцев] невинная кровь на руках Байдена и его кровожадных друзей. В их мире палестинские дети не заслуживают жизни, в то время как израильские преступники восхваляются», — отметил аль-Ариан.