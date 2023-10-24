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Эрдоган: Турция продолжит усилия по урегулированию ситуации в регионе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил главу РФ, что Анкара намерена работать над обеспечением спокойствия на Ближнем Востоке
Эрдоган: Турция продолжит усилия по урегулированию ситуации в регионе
Фото: AA / Others
24 октября 2023 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону ситуацию на Ближнем Востоке, сообщила канцелярия турецкого лидера.

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе разговора лидеры двух стран обсудили ход эскалации конфликта между Израилем и Палестиной, а также гуманитарный кризис в регионе», — сообщила канцелярия.

«Эрдоган также подчеркнул, что Турция продолжит прилагать все усилия для обеспечения спокойствия в регионе», — говорится в сообщении.

Президент Турции подчеркнул, что «жестокость в отношении палестинских территорий углубляется, а число жертв среди мирного населения растет с каждой минутой». «Молчание западных государств привело к тому, что гуманитарный кризис в секторе Газа приобрел невиданные масштабы», — добавил он.

Как писал TRT на русском, ранее в ООН осудили решение Израиля о блокаде Газы, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения. По оценкам ООН, сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если в ближайшее время не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент по меньшей мере 5 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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