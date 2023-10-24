Девочку из сектора Газа обнаружили живой после похорон

10-летнюю палестинскую девочку Талу нашли живой спустя три дня после ее похорон. Яра Куринауи потеряла свою дочь после того, как израильская бомба упала на их дом. Через несколько дней прошли похороны останков, среди которых предположительно было и тело Талы. Все это время мать не верила, что ее дочь погибла. Девочку в итоге случайно обнаружил ее дядя, который услышал стоны из-под цементных блоков разрушенного дома. #trtrussian #Палестина #девочка #выживание #Газа #секторГаза #палестинскиедети #палестинскаядевочка #выжившаяпалестинка #похороны #бомба #Израиль #израильскаябомба #нападениеИзраиля #завалы #матьидочь #разрушенныйдом #спасение #спасениедевочки #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском