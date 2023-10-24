ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Девочку из сектора Газа обнаружили живой после похорон
10-летнюю палестинскую девочку Талу нашли живой спустя три дня после ее похорон. Яра Куринауи потеряла свою дочь после того, как израильская бомба упала на их дом. Через несколько дней прошли похороны останков, среди которых предположительно было и тело Талы. Все это время мать не верила, что ее дочь погибла. Девочку в итоге случайно обнаружил ее дядя, который услышал стоны из-под цементных блоков разрушенного дома. #trtrussian #Палестина #девочка #выживание #Газа #секторГаза #палестинскиедети #палестинскаядевочка #выжившаяпалестинка #похороны #бомба #Израиль #израильскаябомба #нападениеИзраиля #завалы #матьидочь #разрушенныйдом #спасение #спасениедевочки #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
оторлро / Others
24 октября 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us